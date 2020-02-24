تراند اليوم : حبس فنان معروف أهان ضابطًا: «ساعتي أغلى من راتبك»

أهان فنان معروف ضابط شرطة، عندما حاول الأخير أن يسجل مخالفة بحقه، الأمر الذي رفضه الفنان وقال له إن الساعة التي يرتديها أغلى من راتبه.
وتداول رواد مخواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو الذي يوثق الحوار الذي دار بين الشرطي الكويتي، والفنان العراقي المعروف باسم «بوعتيج»، وظهر الفنان في المقطع وهو يقود سيارته ويتحدث عن قيام ضابط في الشرطة بتسطير مخالفة بحقه ولم يتردد في السخرية منه ومن رتبته الأمنية.
وقال: "تسحب الليسن وش تبي بالليسن عادي يعني اسحب اللي تبيه، بس المفروض ماتسوي هذا كله، انا اعرف اخوك، اخوك كان يداوم معي بصف واحد، وانت كنت معاي بنفس المدرسة".
وأضاف: "أنا قاعد أطلع معاشك بساعة، انت بشهر، خلك شوي، استانس أخذ الليسن، اخذ السيارة بعد، اللي تبيه بعد، هذي الساعة أغلى من راتبك".
وبعد أن تمّ تداول الفيديو بشكل كبير، تحركت النيابة العامة وأمرت باحتجاز الفنان لمدة 21 يوماً مع إحالته إلى السجن المركزي.
ووجهت إليه تهمة الإساءة إلى ضابط تابع لوزراة الداخلية الكويتية بحسب ما ذكر تقرير نشرته صحيفة "الراي" المحلية.