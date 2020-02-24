قصي خولي بالفيديو: ابني توأم روحي وأمه ستظل نبيلة ومنزهة وغالية وتعرضت للخيانة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2020 01:40 مساءً - كشف النجم السوري قصي خولي عن طبيعة علاقته بابنه الوحيد مؤكدا أنه "توأم روحه" والسبب في تغيير نظرته إلى أهله، وأصر على وصف مديحة الحمداني بالشريك وليس الزوجة دون النطق باسمها، كما اعترف بتعرضه للخيانة مؤخرا على يد مجموعة من الأصدقاء سرقوا أمواله، وقال إنه خضع للعلاج النفسي.

قصي خولي وميساء مغربي من برنامج دبي كروز

ووصف قصي خولي وضعه العاطفي حاليا بأنه عاشق دائما، وقال في حلقة خاصة من برنامج "دبي كروز" مع النجمة ميساء مغربي، إنه عرف الحب الحقيقي للمرة الأولى بالعام 2003، وآخر صدمة عاطفية تعرض لها كانت منذ أربعة شهور، معتبرا أن "حنانه" هو نقطة ضعفه، بينما الجرأة هي نقطة قوته،

قصي برر عدم الكشف عن زواجه وإنجابه طفل بأن الأمر كله يخصه وحده، وضحك بخجل عندما قالت له مقدمة البرنامج ميساء مغربي بأنها صديقته ومقربة منه وفوجئت بأنه متزوج وعنده طفل وعلق قائلا: ابني وأمه هو شيء شخصي وملكي وحدي ولا علاقة لأحد به.

أضاف: هناك أشياء يجب أن تحتفظي بها لنفسك فقط، وتضفي عليها الكثير من الخصوصية، لأنها منطقة حساسة ملكي وحدي بينما كل حياتي الأخرى ملك للناس ومكشوفة للجميع، مؤكدا أن قرار إبقاء زواجه سرا كان متفقا عليه مع أم ابنه

قصي خولي سجل الحلقة قبل إطلاق زوجته مديحة الحمداني تحذيرها الشهير له بعدم التطرق بالحديث مجددا عنها أو عن ابنهما "فارس"، وقال: ابني غيَر نظرتي إلى أهلي وتقدير أبي وأمي رغم علاقتي الجيدة بهما.

أضاف: قديما كانوا يقولوا أنني سأعرف مقدار ما قدمه والدي من جهد لرعايتنا عندما أرزق بطفل، وهذا ما حدث بالفعل، فقد أدركت قدر ما عانوه من عذاب وخوف ومشقة من أجل رعايتنا.

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ووصف قصي والدة ابنه بالشريك، وقال إنها مسئولة عن ابنه مثله تماما، وأضاف: حتى لو نشبت خلافات بين الزوجين فالطفل من الممكن أن يكون السبب في استمرار الزواج ومتانة العلاقة بين الزوجين حتى لو صار ما في اتفاق بين الطرفين، وابني السبب في أن تظل أمه بنظري نبيلة ومنزهة وغالية.

واعترف قصي بوجود أزمات مع زوجته بسبب الغيرة، وقال أنه كان يتعامل مع هذه النوعية من الأزمات ب"التطنيش"، قائلا: الوضع تحت السيطرة دوما، ولا بد أن تكون هناك ثقة وحب وعقلانية بين الزوجين.

وكشف قصي عن مشروع فني جديد سيجمعه بالنجم المصري محمد رمضان، كما تمنى أن يتعاون مع النجمة التونسية هند صبري ومع مواطنه تيم حسن، واختار سلافة معمار كشريكة أساسية له في العمل الفني على حساب نادين نجيم وكاريس بشار.

يذكر أن ميساء مغربي استبقت عرض الحلقة مع قصي خولي بتوضيح عاجل أكدت فيه أن التسجيل تم قبل أسبوعين، ولم تكن زوجته مديحة الحمداني قد كشفت عن أزمتها وقتها، وأشارت إلى أنها لم تتلقى من قصي طلبا بحذف بعض تصريحاته كما روج البعض، ونفت أن يكون عرض الحلقة بمثابة دعم منها له، وأضافت: أمر منطقي ان تقف الى جانب الاصدقاء في محنتهم ومطبات الحياة، لكنها لم تعلن "قصي خولي" بريئًا او مذنبًا، رغم عدم تأييدها عامةً لأسلوب الزوجة بحديثها عن حياتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت قائلة: ما أحزنني كثيرا هو اعتبار الناس انني اقف لجهة قصي بالمطلق، لكن بالواقع ما يهمني هو ان قصي لم يطلب مني اطلاقا كصديقة او مذيعة، او من الشركة المنتجة او من المحطة، حذف اي مقطع من حديثه في سياق حلقته التي صوّرت منذ حوالى الاسبوعين.

كما أشارت الى ان خولي لم يتحدث اطلاقا عن وضعه الاجتماعي، سواء مثلا اذا كان متزوجا او مطلّقا، لذا يجب ان لا يستبق احد الاحداث لإطلاق الاتهامات جزافا ولا سيما قبل عرض الحلقة.

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