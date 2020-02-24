السبت.. انطلاق أولى حلقات برنامج "مين على الباب" لـ خالد عليش

تنطلق أولى حلقات برنامج "مين على الباب" للمذيع خالد عليش، إبتداءًا من يوم السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويذاع عبر شبكة تليفزيون الحياة.
ويعتمد البرنامج على المفاجآت حيث يفاجئ الضيوف في بيوتهم ويطرح عليهم أسئلة خفيفة مقابل جوائز.
وقال حازم شفيق رئيس شبكة تليفزيون الحياة،إن البرنامج يهدف بالأساس إلى التسلية وادخال البهجة على المشاهدين، ويعتمد على خفة دم خالد عليش وحب الشباب له، فهو من الوجوه والأصوات الإعلامية الذي يحقق انتشارا كبيرا بين الشباب.
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