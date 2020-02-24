تعرف على أماكن بيع تذاكر حفل محمد حماقي بالجامعة الأمريكية

يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفلاً غنائياً، وذلك على أرض الجامعة الأمريكية بفرعها بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 6 مارس،

على أن يكون سعر التذكرة موحد بقيمة 300جنيه، وتعرض بوابة الوفد الإليكترونية أرقام ممثلي توزيع تذاكر الحفل في مناطق مختلفة من القاهرة.

ومن ناحية أخرى يلتقي بجمهوره السعودي من خلال حفله الغنائي في جدة في شهر مارس القادم، وذلك ضمن مهرجان JTTX الموسيقي العالمي المقامة فعالياته في المملكة العربية السعودية.