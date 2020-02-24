شاهد.. محمد أسامة يحتفل بمولوده على طريقته الخاصة



شارك الفنان محمد أسامة الشهير بأوس أوس جمهورة بفرحتة بمولوده الجديد، وذلك عبر حسابة الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

وعلق محمد على الصورة قائلًا:"اللهم اجعل القرءان العظيم ربيع قلبه، وشفاء صدره، ونور بصره الحمد لله على محمد أسامه".

يذكر أن الفنان محمد أسامة يستعد لطرح فيلم "سيدي بشر"ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، ﺗﺄﻟﻴﻒمحمد محرز، بطولةكريم عفيفي، حمدي الميرغني، محمد أنور، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، علي ربيع.

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