"فاوست" رقص مسرحي حديث برؤية مصرية

يقام على مسرح الهناجر مساء الجمعة والسبت 28، 29 فبراير، العرض المسرحي "فاوست" وهو رقص مسرحي حديث برؤية مصرية. ويتناول العرض الصراع بين الخير"فاوست" والشر المطلق "مافيستو"، من بطولة عمر بازيل، أحمد كفتة، ومن اخراج حمدي العربي. اخراج حمدي العربي. يذكر أن قصة "فاوست" من أشهر القصص الأدبي الألماني وسبق تناولها في السينما والمسرح، ولأول مرة يتم تناولها من خلال رؤية حمدي Advertisements العربي، كشكل من اشكال الرقص المسرحي الحديث. العربي، كشكل من اشكال الرقص المسرحي الحديث. هذا العمل يجري الإعداد له منذ 6 أشهر مابين الاعداد والتحضير واكسسوارات العمل المسرحي، ومن المقرر أن يعاد عرضه في ألمانيا خلال الصيف القادم. يذكر أن الرقص الحديث أصبح يجذب الملايين من المتابعين بسبب وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة.

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