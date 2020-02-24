رامي جمال يُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالفيوم

يستعد المطرب رامي جمال لإحياء حفل غنائي ضخم في الفيوم، وذلك مساء يوم الخميس 5 مارس المقبل.
من المقرر أن يقدم "جمال" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجملأغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، أبرزها :"أوعديني، سقف، استغنيت، ليالينا، أنا لوحدي.." وغيرها.
يذكر أن المطرب رامي جمال طرح أخيرًاأغنية "سقف"، وحققت نجاحًا كبيرًا عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.
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