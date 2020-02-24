محمد محيي يطرح أحدث أغنياته بعنوان "سهرانين"

طرح الفنان محمد محيي أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "سهرانين"، عبر إحدى شبكات المحمول، وذلك بعد فترة غياب دامت لسنوات عن الساحة الفنية. أغينة "سهرانين"، هي أول أغاني ألبوم محمد محيي الجديد، "بتاع زمان"، ومن المتوقع أن يتم طرح الألبوم بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة في الأسواق. الجديد، "بتاع زمان"، ومن المتوقع أن يتم طرح الألبوم بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة في الأسواق. يذكر أن آخر ألبومات المطرب محمد محيي "مظلوم"، الذى طرحه منذ 10 سنوات تقريبًا، وتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، وكان من ضمن الأغانى "زى كتير، ولاحاسس، شبابي رخصته، مظلوم، مرة سبتك، مفيش حاجة، كبرت عليا، فكرانى بحبها، المسيني، مبقتش فاضي". محيي "مظلوم"، الذى طرحه منذ 10 سنوات تقريبًا، وتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، وكان من ضمن الأغانى "زى كتير، ولاحاسس، شبابي رخصته، مظلوم، مرة سبتك، مفيش حاجة، كبرت عليا، فكرانى بحبها، المسيني، مبقتش فاضي".

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