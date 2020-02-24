بخط اليد "مسلسل يثير علاقة الأخوة والحب"

تسببت احداث الحلقة 35 من المسلسل بخط اليد في إثارة شغف الجمهور بالوطن العربي، فزاد البحث عليها مما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل بمصر وبالمملكة العربية السعودية، حيث يتناول المسلسل القضايا الإجتماعية بين الرجل والمرأة والتي من شأنها تلفت اهتمام طبقات الجمهور المختلفة.

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وشهدت الحلقة السابقة من بخط اليد اعتراف يوسف لدليلة بأن علاقتهم عبارة عن أخوة ليس

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أكثر وأن المشاعر التي يكنها لها تشبه حبه لشقيقته فقط، واتفقت معه في ذلك، فيما قامت شقيقة طليق جيهان بخطف ابنتها دون علم شقيقها ووالدتها، الأمر الذى اضطر والداتها إلى الاتصال بجيهان لكى تطمئن على ابنتها، وفي نفس السياق تحاول صفاء بقدر الإمكان أن تكون متماسكة وقوية خاصة بعد ترك دليلة المنزل، وتنتقل لتعيش مع يوسف وأولاده، ولكنها تتعب وتصاب بهبوط حاد في السكر والضغط، مما يقوم يوسف بالإسراع إليها وإنقاذها، وما فعله معها تسبب له بالعديد من المشاكل.

و تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي، يناقش العديد من المشكلات الإجتماعية أبرزها دور الأم فى حياة أطفالها، بجانب دورها في حياة الرجل، بالإضافة إلى قضايا الانفصال والطلاق.

والمسلسل من بطولة أحمد رزق وإيمان العاصي وسوسن بدر ومحمد حاتم وخالد كمال وغيرهم من النجوم، ويعرض بخط اليد على قنوات dmc من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الثامنة مساءًا، وتتم الإعادة في تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهرًا.