بخط اليد "مسلسل يثير علاقة الأخوة والحب"

تسببت احداث الحلقة 35 من المسلسل بخط اليد في إثارة شغف الجمهور بالوطن العربي، فزاد البحث عليها مما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل بمصر وبالمملكة العربية السعودية، حيث يتناول المسلسل القضايا الإجتماعية بين الرجل والمرأة والتي من شأنها تلفت اهتمام طبقات الجمهور المختلفة.
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وشهدت الحلقة السابقة من بخط اليد اعتراف يوسف لدليلة بأن علاقتهم عبارة عن أخوة ليس
و تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي، يناقش العديد من المشكلات الإجتماعية أبرزها دور الأم فى حياة أطفالها، بجانب دورها في حياة الرجل، بالإضافة إلى قضايا الانفصال والطلاق.
والمسلسل من بطولة أحمد رزق وإيمان العاصي وسوسن بدر ومحمد حاتم وخالد كمال وغيرهم من النجوم، ويعرض بخط اليد على قنوات dmc من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الثامنة مساءًا، وتتم الإعادة في تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهرًا.
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