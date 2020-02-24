"بتعرف شعور" لـ أدهم نابلسي تتصدر وتحقق نجاحاً كبيراً

ميرنا وليد - بيروت - تتصدر أغنية "بتعرف شعور" التي أطلقها الفنان الأردني ​أدهم نابلسي​ قبل يومين "يوتيوب" بإحتلالها المركز الأول على صعيد التداول، إذ تخطى عدد مشاهديها الـ2.5 مليون مشاهدة وذلك في فترة قياسية.

الاغنية هي من كلمات علي المولى وألحان أدهم الذي أشرف أيضا على التوزيع، والكليب من إخراج ياسر سامي.

وكان إحتفل نابلسي بتحقيق الأغنية مليونها الأول، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له من الكليب وعلّق بالقول :"شكراًَ لمحبتكم".

وكانت آخر أعمال نابلسي أغنية "حدا ما بينتسى" من كلمات الشاعر علي مولى والملحن فاضل سليمان والموزع عمر صباغ.

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