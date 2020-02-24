نيكول سابا: "صحة ولادنا مش لعبة والثقة بهالبلد معدومة"

ميرنا وليد - بيروت - علّقت الفنانة ال​لبنان​ية ​نيكول سابا​ على تصريح وزير الصحة العامة ​حمد حسن​ اليوم، حول الإجراءات التي تتخذها الوزارة في ما يخص فيروس كورنا، وقالت إن اللبنانيين لا يثقون بقدرة الدولة على إتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة الفيروس، مؤكدة أن صحة الناس وأولادهم ليست لعبة.

وكتبت نيكول في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "ثقة؟! ثقة بمين يا ماما وعلى ايا اساس؟! صحة ولادنا مش لعبة والثقة بهالبلد معدومة لأنو ما في شي راكب صح ف ياريت ما تطرقونا نظريات وفلسفات وبتوقفوا الطيران يلي جاية من هونيك اصلا!! كورونا لبنان".

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