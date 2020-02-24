إنتحار كارولين فلاك يتفاعل ومسؤولين بريطانيين يتخذون قرارات حاسمة

ميرنا وليد - بيروت - بعد أيام على إنتحار المذيعة البريطانية الشهيرة ​كارولين فلاك​، لاتزال هذه الحادثة تلقي بظلالها على الوسط الإعلامي والإذاعي البريطاني، إذ أتخذ مسؤولون بريطانيون قرارات حاسمة تلزم مقدمي العروض التلفزيونية بالخضوع لاختبارات التقييم النفسي لتحديد ما إذا كانوا لائقين للعمل على الهواء أم لا.

وبحسب مصدر كشف لصحيفة "ذا صن" البريطانية فإنه على المضيفين والمتسابقين على حد سواء في المملكة المتحدة الخضوع "لاختبارات نفسية" سنوية قبل كل سلسلة أو عرض جديد لتحديد ما إذا كانت حالتهم العقلية صحية بما يكفي للظهور على شاشات التلفزيون.

ويتم وضع علامة على مقدمي العروض باللون الأحمر أو الأخضر، إذا كانت النتيجة "حمراء"، فإنها تفشل ولن تتمكن من الاستمرار بغض النظر عن المدة التي قضوها على الهواء، حيث أضاف المصدر أنه حتى أولئك الذين لديهم 30 عاما في التلفزيون يجب عليهم الالتزام بالقواعد الجديدة.

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