نبيل شعيل يهاجم السوشال ميديا :"سويت حجر على أبنائي"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - هاجم الفنان الكويتي ​نبيل شعيل​ السوشال ميديا، مشيراً إلى أنها تقدم مواداً وصفها بـ"الإسفاف"، قائلاً:"سويت حجر على أبنائي ووايد من البرامج مانعها عنهم ولازم نسوي كنترول لأن التربية تبدأ من البيت لأننا وصلنا لحالة من الانحطاط لا يعقل وأشياء مؤسفة تدخل بيوتنا".

وأضاف:"اليوم أولادي لابد من تربيتهم على خلق ولا يذهب الأب للقمة العيش ويترك الأبناء لتربية الشارع، وأعرف الكثيرين فقراء ولكن الولاد يتم تربيتهم على مستوى عالٍ من الأخلاق".

وأشار إلى أن الدولة أو القناة تقدّم أعمالا راقية كي يكون المتلقي مسؤولا عن نفسه، منوها أن ما نراه حاليا عبر السوشال ميديا والإعلام، محتوى ضعيف وبرامجَ غير جيدة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية له ضمن برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن القنوات الرسمية للدول فُقدت هذه الفترة لأنها كانت تقدم أعمالا بها قدر من الاحترام للأسرة والمنزل وقيمنا كمسلمين، مبينا أنه لابد أن نبدأ من أنفسنا، لأن الوضح أصبح "مزري" وكمية الإسفاف زائدة.

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