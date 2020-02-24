ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الفنانة ال​لبنان​ية ​إليسا​ عن غضبها الشديد من إستهتار الدولة اللبنانية، في مواجهة خطر إنتشار فيروس كورونا في لبنان، بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن تسجيل أول إصابة لفتاة قادمة من ​إيران​ بالفيروس، ووصفت الدولة بالوقحة مستغربة كيف أنها لم توقف الرحلات القادمة من إيران، وحتى من أي دولة أخرى تم إكتشتف فيها حالات مصابة بالفيروس، وتساءلت إذا ما كان هذا الأمر له علاقة ب​حزب الله​.

وكتبت إليسا في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "دولتنا وقحة. ما عم لاقي كلمة تعبّر أكتر عن اللي عم بيصير. انشالله المنصابين جايين من الفاتيكان، وقّفو الرحلات من هونيك!! بس تا ما يزعل حزب الله ما منوقّف الرحلات من إيران وخلي كورونا ينغل بين هالعالم! وفوق هيدا وكلو بيقولولنا الوقحين لا داعي للهلع!".

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كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تفجّر غضبها على الدولة: "تا ما يزعل حزب الله ما منوقّف الرحلات من إيران" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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