شاهدوا طرافة والد ماغي بو غصن وإبنتها وهما يرقصان-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو طريف ظهر فيه والدها وإبنتها وهما يرقصان على أنغام أغنية أجنبية.

وظهر والدها وهو جالساً على كرسي بينما تقف إبنتها إلى جانبه وتقوم بأداء حركات بيديها وهو يحاول تقليدها، فيما تسود أجواء من الضحك والفرح في المكان، وعلّقت بالقول:"عندما والدي الحبيب يكتشف TIKTIOK".

ومن ناحية أخرى، كان علم موقع "الفن" من مصادره الخاصة ان بو غصن ستجتمع بالفنان السوري ناصيف زيتون في حلقة واحدة من برنامج صدى الملاعب الذي يقدمه الاعلامي مصطفى الاغا على شاشة ام بي سي وذلك في ٤ من شهر اذار المقبل. وسيتحدث كل من ماغي وناصيف عن اعمالهما الجديدة بالفترة المقبلة في حلقة لن تخلو من المفاجآت على المشاهدين .

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