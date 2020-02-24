تراند اليوم : نيكول سابا تهاجم وزيرة الصحة بسبب فيروس كورونا

هاجمت الفنانة اللبنانية نيكول سابا بيان وزيرة الصحة اللبنانية من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة ” تويتر ”

وقالت نيكول سابا ” ثقة؟! ثقة بمين يا ماما وعلى ايا اساس؟!”

وأضافت نيكول سابا :” صحة ولادنا مش لعبة والثقة بهالبلد معدومة لأنو مافي شي راكب صح”

و تابعت نيكول سابا من خلال تغريدتها ” ياريت ما تطرقونا نظريات وفلسفات وبتوقفوا الطيران يلي جاية من هونيك اصلا!! ”

و جاء فى بيان وزيرة الصحة اللبنانيةنقلا عن LBCI Lebanon News وزير الصحة: ندعو الشعب اللبناني الى الثقة بالاجراءات والهلع الهستيري غير مقبول وهناك ديناميكية متجددة يتم اتباعها في مطار بيروت حاليًا لإخراج ركاب الطائرة الإيرانية من المطار