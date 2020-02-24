إليسا في رسالة شديدة اللهجة : ” دولتنا وقحة “

كتب امير فتحي في الاثنين 24 فبراير 2020 12:53 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” إليسا عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة لها وجهت من خلالها رسالة قوية وشديدة اللهجة إلى الحكومة اللبنانية .

حيث هاجمت إليسا ضعف الإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية في مواجهة فيروس كورونا بعد الإعلان عن تسجيل أول إصابة بالفيروس لفتاة قادمة من إيران الإسبوع الماضي .

فكتبت إليسا في تغريدتها قائلة : ” دولتنا وقحة .. ما عم لاقي كلمة تعبّر أكتر عن اللي عم بيصير .. انشالله المنصابين جايين من الفاتيكان وقّفو الرحلات من هونيك ” .

وتابعت : ” بس تا ما يزعل حزب الله ما منوقّف الرحلات من إيران وخلي كورونا ينغل بين هالعالم .. وفوق هيدا وكلو بيقولولنا الوقحين لا داعي للهلع ” .