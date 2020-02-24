نجوم ومشاهير هوليوود يرفعون شعار “يذهب الحب وتبقى الصداقة”

متابعة بتجـــــــــرد: يرفع عدد من نجوم هوليوود شعار «عندما يرحل الحب تبقى الصداقة»، يدفعهم لذلك العِشرة أو الأبناء أو الذكريات الطيبة، أو حتى الأمل في العودة، يحافظون على صداقاتهم وعلاقاتهم مع من كانوا أحباء بقلوب بيضاء، بعيداً عن أي دراما.

إليشيا وكريس

رغم أن إليشيا سيلفرستون بطلة فيلم Clueless أو «جاهل» طُلِّقت من زوجها كريس جيركي في مايو 2018، بعد زواج دام 20 عاماً، إلا أنها أوضحت أن الحب لم يتلاشَ تماماً بينهما.

وذكرت سيلفرستون أن ابنهما «بير» ما زال يربط بينهما، وحبهما له ينعكس على علاقتها مع طليقها جيركي، منوهة بأنهما يتواصلان عبر الهاتف بصورة يومية للتشاور في تربية ابنهما، والحفاظ على صورتيهما في عينيه، ولا يسمحان بأي خلاف يعكر صفو العلاقة الثلاثية.

شاننج وجينا

بعد انفصال شاننج تاتوم وجينا ديوان، أخبرا معجبيهما في بيان مشترك عبر سوشيال ميديا في أبريل 2018، بأنهما ما زالا «أسرة واحدة»، وبعد شهر واحد، وصف الممثل طليقته بأنها «حبيبة» على إنستغرام، موجهاً التحية لها في ذكرى عيد الأم الأمريكي الذي يحل في مايو من كل عام.

وردت ديوان التحية بمواساة تاتوم لوفاة أعز أصدقائه، وعندما تناثرت شائعات عن ارتباط كل منهما بشخص آخر، تجمع الاثنان مع ابنهما والتقط الثلاثة صورة سيلفي تنضح بالحب والسعادة والصداقة.

كريس وآنا

يحرص كريس برات وآنا فاريس على الذهاب في رحلات مشتركة مع ابنهما جاك، رغم انفصالهما عام 2017.

وصرحت آنا لمجلة ماري كلير أنها وبرات يحتفظان بـ«صداقة عميقة»، الأكثر من ذلك أن برات وفاريس اصطحبا ابنهما في نزهة بلوس أنجلوس، ومع كل منهما حبه الجديد كاترين شوارزنجر، ومايكل بريت على التوالي.

كريس وروبرت

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ما زال كريس ستيوارت، وروبرت باتنسون بطلا فيلم The Twilight أو «الشفق» يلتقيان في المناسبات الاجتماعية ويتبادلان الأحاديث والضحكات، وأحياناً الهمس كأي اثنين مرتبطين، رغم انفصالهما منذ 8 سنوات.

ونشرت صحيفة «ديلي ميل» صورة للزوجين السابقين في العام قبل الماضي، وهما يضحكان في حفل عيد ميلاد ابنة جوني ديب، وكأن سنوات الارتباط الأربع لم تذهب بينهما هباء.

وكان الاثنان قد حاولا انقاذ ارتباطهما ومنحه فرصة أخرى، إلا أنهما فشلا في الحب، فحرصا على النجاح في الصداقة.

جينيفر ودارين

التقت النجمة الحائزة على الأوسكار جينيفر لورانس مع الممثل دارين أرنوفسكي في كواليس فيلم Mother أو «أم» عام 2016، وربط الحب بين قلبيهما وارتبطا لمدة عام.

ولكن اختلاف الطباع وانشغال كل منهما بعمله، أدى إلى انفصالهما في أكتوبر 2017، وبعد عام، عادت نجمة «ألعاب الجوع» لتعترف في فبراير 2018 أنها ما زالت تحبه بشدة، وحرصت على أن تصحبه في إحدى المهرجانات الفنية.

ماريا ونيك

لم تَهُن عِشرة 8 سنوات على المطربة ماريا كاري والممثل الكوميدي والمطرب نيك كانون، رغم طلاقهما في أواخر عام 2016.

وشوهد الاثنان يتناولان عشاء رومانسياً مع توأميهما: موروكان، ومونرو في أبريل 2017، كما أنهما يحرصان على الوجود معاً على السجادة الحمراء في معظم الأحداث الفنية، ليؤكدا أنهما لن يسمحا لأي نغمة نشاز أن تسكن قلبيهما، حرصاً على الأطفال والحب الذي كان.