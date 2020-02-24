كاردي بي إلى المحكمة بعد ضربها امرأة والبصق على وجهها

متابعة بتجـــــــــرد: تواجه نجمة الراب الأميركية كاردي بي متاعب قانونية جديدة على خلفية دعوى قضائية رفعت ضدها منذ ما يقرب من عامين.

وفي التفاصيل أن امرأة تقدمت بشكوى ضدها أشارت فيها إلى أن الفنانة قامت بالاعتداء عليها عن طريق الضرب وأنهت ذلك بالبصق على وجهها.

وتعود القضية بحسب تقرير نشره موقع صحيفة Paris Match الفرنسية إلى العام 2018 حيث وقع الشجار أثناء مغادرة الفنانة عيادة طبية.

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وطلبت منها المرأة التي تعمل حارسة أمن أن تسمح لها بالتقاط الصور وتسجيل فيديو في وقت كانت تخفي خبر حملها.

ولم تنتظر الحارسة موافقة النجمة بل بدأت بالتصوير فوراً ولم تستجب لطلب الأخيرة بالتوقف عن ذلك. وعلى الإثر لم يكن من كاردي بي إلا أن هاجمتها وبدأت بضربها قبل أن تبصق على وجهها.

ويشار إلى أن النجمة خضعت لجلسات محاكمة سابقة في قضية أخرى في العام الماضي أي 2019. وجاء في تقرير لموقع Le Parisien الفرنسي أنه تم استدعاؤها للمثول أمام القاضي في نيويورك بسبب خوضها شجاراً في مكان للسهر إلا أنها لم تعترف بكونها مذنبة.