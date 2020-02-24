بديع ابو شقرا: اختار تيم حسن وعلى جثتنا بتقطع صفقة القرن

حل الممثل اللبناني بديع ابو شقرا ضيفًا على برنامج “NEXT عبر قناة OTV مع الإعلامي سيرج أسمر وزميلته ربى الفرن.

لم يخف بديع ابو شقرا يومًا ما آراءه السياسية فقد اكد ان الفن والوضع العام في البلد لا يختلفان عن بعضهما. مشيراً بأنه كان ناشطاً من عمر الـ١٧ سنة في الحزب الشيوعي.

بما يخص الجرأة في الادوار التمثيلية، قال الجرأة لا تعني التعري والقبلة. انما هي “الفكر”، والفكر يخيف السلطات والمجتمعات المتخلفة.

في سياق آخر تطرق بديع الى مسألة الدخلاء على مهنة التمثيل مشيراً الى ان التلفزيون هو ‏show ‏business ويعتمد على هذه التركيبة ولكن في المقابل هناك قانون النقابة التي تسعى لاقراره و ينص على “كل عمل فني في البلد يُفرض فيه على المنتج ١٠٪ من خارج نقابة الممثلين فقط لا غير”.

وفي الموضوع الذي اثار جدلاً كبيراً في الفترة الاخيرة عن الممثلة باميلا الكيك وعن الممثلات اللبنانيات فقال بديع: لا يمكن ان اطلق احكام على الشخص اذا كان ممثل ام لا، بل نطلق احكام على العمل اذا نجح فيه الممثل بالدور او بالفشل. واضاف بديع، في بعض الاحيان اعتماد المظهر الخارجي في الاعمال الفنية هو غير صحي ويؤذي بالمقابل اصالة الفنان وتعبه.

ومن جهة اخرى تحدث عن الممثلة نادين نسيب نجيم فأكد انها الاولى في ال show buisness اما عن اداؤها فقال: “مرات بكون ناجح ومرات بكون مش ناجح”.

وفي سؤال حول رأيه بتغريدة الممثل يوسف الخال عن لا كرامة للممثل اللبناني في ارضه فوافقه الراي مضيفاً: “لا كرامة للبناني على ارضه ملقياً اللّوم على الجهات المختصة.”

في فقرة ١٠/١٠ بين “راجع على كندا، سرقولي دوري، رح وقف تمثيل، استبعدوني فقد قال بديع ممكن وقف التمثيل وكل ممثل في حالته النفسية تراوده هذه الفكرة. “.

وحول مع من يختار ان يطل على السجادة الحمراء بين كارين رزق الله وماغي بوغصن وفيفيان انطونيوس اختار الاخيرة حيث عبّر عن حبه واشتياقه لها.

وفي سؤال ثالث حول من تختار من بين سمير سفير، سهى قيقانو ومروان حداد لقضاء 24 ساعة من الوقت، إختار ابو شقرا مروان حداد.

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اما في فقرة ايه او لا فطرح على بديع اسئلة عدة منها

– هل الممثل السوري هو الاول عربيًا : كلا

– هل تتقاضى 1000$ على الحلقة: امتنع عن الاجابة

– هل انت الانجح مع كارين رزقاالله :نعم

– الممثل يورغو شلهوب اهم منك : نعم

– الثورة ما بتصير عالاتيكيت ..ثورة فيها دم : نعم

وتوقع للوزير السابق وئام وهاب حرب مع القضاة.

وفي سؤال ما قبل الأخير، اختار ان يكون تيم حسن لو لم يكن بديع ابو شقرا.

وفي ختام الحلقة بين أن يملك معمل دهان في كندا أو يترأس الحزب الديمقراطي او تحقيق بنود صفقة القرن، إختار بديع أن يكون له معمل دهان، فيما أشار الى أنه لا يتفق مع مبادئ الحزب الديمقراطي. خاتمًا بالقول صفقة القرن: “بتقطع على جثتنا بحسب قوله”.

يذكر أن برنامج Next يعرض من الإثنين إلى الجمعة مباشرة على محطة OTV عند الساعة 6:45 مساء، ويستضيف أهم الفنانين والممثلين والإعلاميين.