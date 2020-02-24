ديانا كرزون ترتبط رسميا بهذا الإعلامي الأردني.. وتعلق: الله يتمم عخير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تناقلت مواقع إخبارية أردنية وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي نبأ إقامة عقد قران المغنية الأردنية "ديانا كرزون" على الإعلامي الأردني "معاذ العمري"، وذلك بحسب مصادر مقربة منه، وذلك يوم الجمعة القادمة.

وأكدت ديانا في تصريح لفوشيا موضوع ارتباطها، حيث علقت: "الله يتمم عخير".

هذا وكانت الفنانة الأردنية قد أعلنت مؤخرا عن دخولها في علاقة رومانسية من خلال لقائها مع أحد البرنامج التلفزيونية، عقب حفل الفالنتاين الذي أقامته في العاصمة الأردنية "عمًان" إلى جانب الفنان السوري "ناصيف زيتون".

وقالت ديانا في لقائها: "أجواء الحُب كلها حب، بتبتدي من عيلتك لصحابك لكل الناس اللي حيشوفوك اليوم".

وعند سؤال ديانا: "هل قلبك يدق لأحد"، أجابت: "بدون تفاصيل، نعم"، حيث كشفت بأنها استقبلت باقة ورد حمراء في يوم حفلها المُصادف للفالنتاين، وقالت بأنها ستؤدّي ميدلي رومانسية ستختتمها بأغنيتها الشّهيرة "انساني ما بنساك".

وربطت ديانا إطلالتها في الحفل بالحب على الرغم من أنها ارتدت فستانا أبيض اللون بتوقيع مصممة الأزياء الكويتية "بدور الحبيب"، حيث علقت على إطلالتها قائلة: "دائمًا أحب أن أخرج عن المألوف، الجميع يرتدي اللون الأحمر، كما أنّ اللون الأبيض يُعبّر عن الحُب، فأحببت أن أرتدي الأبيض اليوم".

Advertisements

واستكملت ديانا إطلالتها بوضع Head Piece أو "زينة الرّأس" التي كانت بتوقيع المصمم الأردني "عامر عطا".

وبالتزامن مع الفالنتاين وإعلان ديانا أنها تعيش علاقة عاطفية، أطلقت المغنية الأردنية أغنية باللهجة العراقية مؤخرا "صعب أقدر"، من كلمات قصي عيسى، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود، وتقول في مطلعها: "كاره كلشي بغيابك، صوتي وروحي واحساسي، وكلام الناس والحيرة".

وكانت كرزون البالغة من العمر 36 عاما، قد أعلنت في وقت سابق عن تلقيها العديد من عروض الزواج، ولكنها لا تناسب قناعاتها الشخصية ولا تصلح لها قائلة: "أحدهم يريد الزواج سرياً وآخر متعدد الزوجات أو يريد زواجي بطريقة المسيار أو أن اترك الفن في حالة الزواج .. وأندهش من هؤلاء فماذا ينقصني كامرأة حتى أتزوج بهذه الطرق ".

يذكر أن ديانا كرزون هي مطربة أردنية، فازت بلقب برنامج المواهب "سوبر ستار العرب" بموسمه الأول في عام 2003، حيث اشتهرت حينها بأدائها عالي المستوى لأغنية "على بابي واقف قمرين" للمطرب الراحل "ملحم بركات"، وولدت في الكويت في 30 أكتوبر من عام 1983.

أما عن عريس ديانا، الإعلامي "معاذ العمري"، فهو إعلامي أردني يعمل في المحطة الإذاعية "ميلودي إف إم"، وسبق له وأن عمل في إذاعات أردنية سابقا، فضلا عن كونه ناشطا في قنوات التواصل الاجتماعي.