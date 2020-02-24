فادي صبيح: هدفي من الانتخابات تطوير العمل وليس المنصب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شدد الفنان السوري فادي صبيح على أن هدفه الرئيس من الترشح لانتخابات نقابة الفنانين في سوريا ليس منصب نقيب الفنانين، مبينا في حديث إذاعي مع شام إف إم السورية أنه يطمح لتشكيل مجلس نقابي يتألف من عشرة أشخاص، شهيّتهم قوية من أجل العمل على تطوير النقابة بشكل مختلف، مما يلقي مسؤولية كبيرة على عاتقهم.

وأضاف أن انتخابات نقابة الفنانين كانت حديث البلد في الفترة القليلة الفائتة والفترة الحالية، لذلك هي تلقي المسؤولية على عاتق كل من سينجح بها. كاشفا عن أفكاره ومشروعه الذي يريد أن ينفذه سواء نجح في الانتخابات أم لم ينجح، ووعد الناجحين في الانتخابات أنه سيقدم لهم المساعدة والدعم.

وكشف صبيح بأن الخطوة الأهم التي يسعى إليها وزملاؤه الذين نجحوا في تحقيقها، هي تسليط الضوء على الانتخابات وموضوع قضايا النقابة، وأكد على أن أهم شيء هو وصولهم لفكرة عدم السماح لانتخابات نقابة الفنانين في سوريا أن تمر مرور الكرام.

زهير رمضان

وتحدث صبيح عن نقيب الفنانين الحالي وهو الفنان زهير رمضان، واصفا إياه بالإنسان المحبوب، لكن المنصب قام بتغييره بشكل غير جيد، وقال إنه يبقى زميل وقامة فنية، مبينا بأن حديثه هو عن إنجازات النقابة في السنوات العشر الأخيرة جاءت بشكل مهني وليس عن شخص زهير رمضان.

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وحول القضية الإشكالية التي تتناول عودة الفنانين السوريين الموجودين في الخارج، قال إنه يوجد فنانون لديهم رغبة حقيقة وشديدة بالعودة، وآخرون لاتوجد لديهم أدنى بوادر العودة لسوريا، لذلك هم خارج تفكير العمل النقابي أساسا، وتأسّف على وجود عدد من الفنانين الذين فُصلوا من النقابة بسبب إجراءات روتينية، منهم الفنان القدير سلطان الطرب جورج وسوف، والفنان تيم حسن، والفنان باسل خياط، والفنان قيس الشيخ نجيب.

وتمنى لو أن الفنان أيمن زيدان قد رشّح نفسه لهذا المنصب، مؤكدا أن له تاريخا عظيما وقيمة فنية أضافت الكثير للدراما السورية، وكان من المؤكد أنه وزملاءه سيقفون معه، لأنه يشكّل خبرة كبيرة وطاقة لايمكن حدها، ولا أحد يستطيع منافسته بهذا الجانب.

دعم كبير

وحول الدعم الذي حظي به صبيح بعد إعلانه الترشّح، أعرب عن سعادته البالغة، وتوجه بالشكر لكل زملائه من مخرجين وكتاب وفنانين على الدعم الكبير الذي قدموه له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكد أن هذا الدعم ومحبة الناس يمنحانه دافعا للأمام ومسؤولية كبيرة من أجل تحقيق آمالهم لمستقبل أفضل.

يُشار إلى أن انتخابات نقابة الفنانين لمحافظة ريف دمشق والتي يشارك بها صبيح تجري اليوم الاثنين في العاصمة السورية دمشق، وكثيرون يتوقعون أن يحتل صبيح المركز الأول بعدد الأصوات بين الفنانين المشاركين، بعد الدعم الكبير الذي حصل عليه من قبل النجوم والفنانين والمخرجين والكتاب على مواقع التواصل الاجتماعي.