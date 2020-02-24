شكرا لقرائتكم خبر عن 23 سينمائيا يحكمون 5 مسابقات بــ"الأقصر للسينما الأفريقية".. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 23 سينمائيا من مختلف دول العالم سيقومون بتحكيم 5 مسابقات في الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الافريقية لجنة تحكيم الفيلم الروائي الطويل تضم المخرج جاستون كابوريه وهو مخرج معروف عالميا وكان مديرًا للمركز الوطني للسينما وكان فيلمه عطية الرب ثاني فيلم روائي ينتج في تاريخ بوركينا فاسو وحازت أعماله على العديد من الجوائز الدولية، بما فيها جائزة سيزار الفرنسية وتضم اللجنة أيضا الفنانة ميمونة نداي وهي شغلت مؤخرا منصب عضو لجنة تحكيم في المسابقة الرسمية بمهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الثانية والسبعون .



بعض أعضاء لجان تحكيم مهرجان الاقصر للسينما الافريقية

وتضم اللجنة النجم المصري مصطفي شعبان الذي قدم الكثير من الاعمال السينمائية وخرج من مدرسة المخرج يوسف شاهين سينمائيا ومن مدرسة محمد صبحي مسرحيا كما تضم اللجنة المخرج المغربي سعد الشرايبي عضو في الاتحاد الوطني لأندية السينما المغربية وكان عضواً في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان مراكش السينمائي الدولي الخامس عشر وأيضا بتلك اللجنة الناقد النيجيري ستيف أيوريندي كبير نقاد صحيفة الثقافة النيجيرية ورئيس مجلس إدارة وعضو بلجنة تحكيم جوائز السينما الأفريقية.



أمجد أبو العلا مخرج فيلم ستموت في العشرين

أما لجنة تحكيم التسجيلي الطويل فتضم المخرج السوداني أمجد أبو العلا مخرج فيلم " ستموت في العشرين " والناقد المصري عصام زكريا مدير مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي والمخرج التونسي مختار العجيمي والمخرج الكيني بيتر وانجوجي جيتاو وهو مخرج سينمائي حاصل على العديد من الجوائز و الناقد السنغالي تيرنو ابراهيما ديا أما لجنة تحكيم الأفلام القصيرة فتضم المخرج أحمد فوزي صالح من مصر والمخرجة أسماء المدير من المغرب والمنتج والمخرج مارك لطفي من مصر والمخرج ديفيد “توش” جيتونجا من كينيا والممثل سالم دندو من موريتانيا .



مصطفي شعبان

أما لجنة تحكيم مسابقة "الدياسبورا " فتضم تلك اللجنة الكاتبة الهندية أنجالي برابهو والناقد بيتر رورفيك من جنوب افريقيا والمخرجة الأردنية سوسن دروزة والناقد والكاتب المصري سعد القرش والمخرج مويزيه نجانجورا من الكونغو وتضم لجنة تحكيم الفبريسي الناقد السينمائي لطفي بن خليفة من تونس والناقدة ايفا اف جاييرستام من السويد والناقد محمد طارق من مصر.