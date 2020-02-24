شكرا لقرائتكم خبر عن سر بكاء محمود الجندى فى لقائه مع منى الشاذلى قبل 5 سنوات.. ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمراليوم الاثنين، الذكرى الـ75 لميلاد الفنان الراحل محمود الجندى الذى غيبه الموت عن عالمنا قبل قرابة العام، حيث ولد يوم 24 فبراير 1945، فيما توفى فى 11 أبريل 2019، واحياءً لذكرى "الغريب"، نتذكر سويًا بعض اللقاءات التليفزيونية الهامة التى أجراها النجم الراحل قبل وفاته، ومن هذه اللقاءات حواره قبل 5 سنوات مع الإعلامية منى الشاذلى، فى برنامجها آنذاك "معكم منى الشاذلى"، المذاع على قناة "سى بى سى".

وفى سؤال وجهته منى الشاذلى، للفنان الراحل محمود الجندى، خلال الحلقة المذاعة بتاريخ 16 أبريل 2015، قالت له: "تعيش فى حالة افتخار بس في نفس الوقت فى حالة شجن فى حاجة؟"، فرد الجندى، "آه طبعًا هقول لحضرتك، أنا بثق فى استطلاعك للجمهور ونظرتك ليها، ومكنتش أحب أخش فى منطقة جوه الحاجات الخاصة إلا لما أنتى نكشتينى واحنا بره وقولتيلى أنت ضحكك مبقاش بتاع زمان، آه فى حاجات مضايقانى لكن مبحبش اتحول لشكاى أو إن أقول إن أنا ظلمت أو مظلمتش.. الحكاية كان فى ظروف عملت كده".

وأضاف محمود الجندى، فى حواره السابق، "بحب بقى ألفت النظر إلى أن كل إنسان فى البلد عمل حاجة أو له جهد فى مكان يقدر، النهاردة بقى التقدير لا على القيمة ولا على المكانة ولا على التاريخ ولا على الدرجة العلمية اللى هو فيها التقدير بيبقى على حاجات تانية خالص .. وطبعًا أكبر مثال لينا الوسط اللى احنا بنشتغل فيه.. الحكاية مبقتش على تاريخك ولا بقالك 40 سنة بتشتغل ولا بقالك 50 سنة بتشتغل بقت على قدر أجرك.. النهاردة اللى بيقبض رخيص بيعيش رخيص وبيتعامل برخص".

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وتابع الفنان الراحل "إنما احنا اتعودنا على كده احنا اشتغلنا أيام ما كانت الحلقة بـ4 جنيه و8 جنيه متعودناش على المبالغ دى.. لكن النهاردة بقى التقدير للى بياخد مبلغ كتير.. الله يبارك للجميع لكن أقصد إن لازم يبقى فى نظرة مختلفة والنظرة دى مش هتبقى من المنتج الخاص هتبقى من الدولة، لغاية امتى هيبقى ابن البلد مش واخد حقه ومش حاسس بحد مقدر اللى هو بيعمله يعنى لغاية امتى هيظل ده".

ولفت الجندى "احنا خرجنا بعد الجيش أنا قعدت 7 سنين فى الجيش من 1967 لغاية 1974 لما خرجنا الجيل بتاعى كله محدش قاله تعالى خد فرصة تعوضك عن الـ7 سنين اللى أنت قعدتهم.. بقى كل واحد بمجهوده.. واللى قدر بمجهوده يختصر المدة ويوصل دا كان توفيق من عند ربنا ومجهود خاص بيه.. خلصت المرحلة دى وانتهت بكل ظروفها وشكلها النهاردة لازم يبقى فى تقدير للجيل بتاعنا.. الجيل بتاعنا بيتساقط دلوقتى فى الفترة دى اللى احنا فيها بدأ يقع واحد ورا واحد محدش خد تقديره أو خد اعتراف باللى هو عمله".

واستطرد "احنا اشتغلنا فى التليفزيون أيام ما كان أبيض وأسود وكنا بنشتغل الحلقة من غير مونتاج يعنى الحلقة من أول كلمة لآخر كلمة تسجيل واحد "وان شوت" فكنا بنعمل جهد كبير جدًا وشيلنا التليفزيون فى الفترة دى .. لما وصلنا لده خلاص بقيت أنت مجرد اكسسوار بتاعة بتتحط تكمل بيك العمل".