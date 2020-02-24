الكورونا يحاصر جان يامان في إيطاليا

تلبيةً لدعوة برنامج فنّي في التلفزيون الإيطالي، سافر الممثل التركي جان يامان إلى روما السّبت الماضي، حيث حظي باستقبال حاشد في المطار.

وأطلّ مساء أمس الأحد في برنامج فنّي، حيث طرحت عليه العديد من الأسئلة، ومنها ما أسمته مقدّمة البرنامج بـ "السؤال المنتظر" ، أي النساء يمكنها أن تنال إعجابك؟

جان يامان في البرنامج

فأجاب جان "هذا يعتمد على شخصيتها، قد تكون المرأة جميلة لكنّها قد لا تثير إعجابي، شخصّيتها تأتي في المقام الأوّل، لذا يجب أن أتعرّف إلى هذا الجانب قبل أن أبدي إعجابي بها".

وقد أبهر جان محاورته بحديثه بطلاقة اللغة الإيطاليّة، خصوصاً أنّه دائم التردّد إلى إيطاليا، حيث يحظى بجماهيريّة كبيرة، لم يحظَ بها ممثّل تركي قبله.

جان يامان في البرنامج

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وقد اضطرّ التلفزيون الإيطالي إلى اختصار مقابلة جان يامان في البرنامج فلم يظهر الممثّل إلا لوقت قصير، واعتذرت منه المذيعة باربارا لأنّ الاستوديو لم يكن بالمستوى اللائق، إذ أنّها تتمكّن من توفير دفء معجبيه بسبب طوارئ فيروس كورونا في ايطاليا، حيثّ تمّ منع الجمهور من الدّخول إلى الستوديو تجنّباً للاكتظاظ، وفق تدابير السلطات الإيطاليّة الاحترازيّة للحد من انتشار الفايروس.

جان يامان في مطار ميلانو

جان يامان في مطار ميلانو

يذكر أنّ إيطاليا أعلنت إصابة أكثر من 152 مواطناً إيطالياً بالفايروس، توفّي منهم ثلاثة، ووضعت الكثير من البلدات في شمالي البلاد تحت الحجر الصحّي، ومنع النّاس فيها من مغادرة منازلهم، كما تقرّر وقف الصلاة في كنائس ومساجد البندقيّة، فينيتو و لومبارديا، وأوقفت الرحلات المدرسية في جميع الأقاليم الايطالية.