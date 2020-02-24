حقيقة حمل الفنانة شيرين عبد الوهاب

كتب امير فتحي في الاثنين 24 فبراير 2020 11:45 صباحاً - بعد الظهور الأخير للفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” في حفلها في دولة الكويت والتي بدا عليها زيادة في الوزن وإنتفاخ في البطن ترددت من جديد الشائعات حول حملها .
وفي تصريحات صحفية من مصدر مقرب لشيرين عبد الوهاب نفى ما يقال حول حملها قائلا : ” إنها ليست حامل .. وقررت تجاهل هذه الأخبار التي تطاردها منذ زواجها من الفنان المصري حسام حبيب ” .
وتابع : ” هي ستعلن الخبر في حال حملها ولن تخفيه عن الجمهور فهذا الأمر لا يمكن إخفاؤه ” .
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