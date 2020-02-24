ريهام حجاج : ” شفايفي رباني .. وحياتي ملك لي فقط “

كتب امير فتحي في الاثنين 24 فبراير 2020 11:45 صباحاً - خرجت الفنانة المصرية ” ريهام حجاج ” بتصريحات صحفية في مقابلتها مع جريدة ” السياسة ” الكويتية .

وخلال المقابلة تحدثت ريهام حجاج حول عمليات التجميل وحقيقة ما تردد حول إجرائها لعملية حقن بوتوكس في شفتيها .. حيث نفت هذا الأمر تماما وقالت : ” هذا الكلام عار من الصحة ولم ألجأ إلى تلك الحقن .. شفايفي رباني ” .

وتابعت : ” قد يعتقد البعض ذلك لأنني ظهرت في إحدى جلسات التصوير أخيرا وأنا أضع ألوان ماكياج طبيعية على شفايفي فظهرت بشكل ملحوظ للجمهور ” .

وبسؤال ريهام حجاج عن مواقع التواصل الإجتماعي ورأيها فيها أجابت قائلة : ” رغم أنها مهمة للتواصل مع الجمهور لكنها تسبب إزعاجا لي .. صار الجميع يتدخلون في خصوصيات الآخرين ” .

وأضافت : ” اعتبر حياتي الشخصية من الممنوعات وأحب ألا يتدخل فيها أحد لأن حياتي ملك لي فقط ” .