كتب امير فتحي في الاثنين 24 فبراير 2020 11:45 صباحاً - خرجت الفنانة المصرية ” ريهام حجاج ” بتصريحات صحفية في مقابلتها مع جريدة ” السياسة ” الكويتية .
وخلال المقابلة تحدثت ريهام حجاج حول عمليات التجميل وحقيقة ما تردد حول إجرائها لعملية حقن بوتوكس في شفتيها .. حيث نفت هذا الأمر تماما وقالت : ” هذا الكلام عار من الصحة ولم ألجأ إلى تلك الحقن .. شفايفي رباني ” .
وتابعت : ” قد يعتقد البعض ذلك لأنني ظهرت في إحدى جلسات التصوير أخيرا وأنا أضع ألوان ماكياج طبيعية على شفايفي فظهرت بشكل ملحوظ للجمهور ” .
وبسؤال ريهام حجاج عن مواقع التواصل الإجتماعي ورأيها فيها أجابت قائلة : ” رغم أنها مهمة للتواصل مع الجمهور لكنها تسبب إزعاجا لي .. صار الجميع يتدخلون في خصوصيات الآخرين ” .
وأضافت : ” اعتبر حياتي الشخصية من الممنوعات وأحب ألا يتدخل فيها أحد لأن حياتي ملك لي فقط ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ريهام حجاج : ” شفايفي رباني .. وحياتي ملك لي فقط “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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