‏أكاديمية أوكريدج تختتم دورة التقديم التلفزيوني

متابعة بتجـــــــــرد: اختتمت أكاديمية أوكريدج دورة المذيع المحترف من دورة التقديم التلفزيوني التي نظمتها في دبي بهدف توفير سبل الدعم المتعددة للجيل الجديد من المواهب الإعلامية الشابة ورفدهم بالخبرات والمعارف الأكاديمية التي تعينهم على القيام بواجبات مهنة الإعلام على النحو الأمثل بما يتماشى مع طبيعة المرحلة الراهنة وما تشهده من متغيرات سريعة الوتيرة.

‏وتناولت الدورة المبادئ الأساسية للتحرير الصحفي ضمن القوالب الصحفية المختلفة التي تتمايز عن بعضها البعض بسمات وتفاصيل دقيقة، علاوة على عرض المعايير المطلوبة لتحرير النصوص على النحو الأمثل بما يسمح بإبراز روح النص وجوهره، وكيفية التعامل بحرفية مع مصادر الأخبار عبر اتباع القواعد المنهجية للعمل الصحفي وما تشمله من أسس وآداب ينبغي مراعاتها والالتزام بها.

إضافة إلى أساسيات التقديم التلفزيوني وكيفية التنفس الصحيح والحضور أمام الكاميرا وتقديم البرامج الحوارية بأنواعها. ‏وتهدف الدورة إلى المساهمة في تطوير المهن الإعلامية، وتوفير تدريب عملي لطلبة الإعلام في مختلف التخصصات، إضافة إلى إيجاد آلية دائمة لإعداد الكوادر الإعلامية من خلال التحاق المشاركين بدورات متخصصة في المؤسسات الإعلامية الرائدة. ‏

يذكر أن أكاديمية أوكريدج تتميز بقدرات مدربيها المتفوقين في مجالات تخصصاتهم، مع إيلاء أهمية خاصة للجانب التطبيقي حيث توفر أوكريدج البيئة الطالبية المواتية لتحفيز الطالب على رفع قدراته الاستيعابية، كما تركز الأكاديمية على انشاء علاقة مستمرة بين المدربين والمتدربين ضمن الدورات ‏وخارجها ومتابعة خطوات الطلاب للوصول إلى أهدافهم وطموحاتهم. وتمنح أوكريدج شهادات معتمدة من ‏هيئة المعرفة في حكومة دبي تمكن الطلاب من سهولة الالتحاق بميادين العمل ضمن تخصصاتهم.