روبي تعود إلى جمهورها بجلسة تصوير جديدة

متابعة بتجـــــــرد: نشرت الفنانة المصرية روبي عبر حسابها على إنستغرام، صوراً من جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً، وظهرت فيها بإطلالة شبابية عصرية لاقت استحسان الجمهور.

وحصدت صور روبي آلاف “الإعجابات – Likes” والتعليقات التي أعرب من خلالها متابعوها عن اشتياقهم لها حيث طالبوها بالعودة إلى الغناء.

وكانت روبي قد شغلت الجمهور بعد مشاركتها في إحياء الحفل الذي أقامته الإدارة المنظمة للدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي “after party“، حيث ظرهت وهي ترقص على أشهر أغانيها، نذكر منها: “ليه بيداري كده”، و”يا الرموش” و”إنت عارف ليه”.

على صعيد آخر، أبدت روبي موافقتها النهائية على المشاركة في فيلم ” السقوط في حضن سوسن” من بطولة الممثل أحمد فهمي بعدما كانت قد أجلته بسبب مفاوضات حول الأجر.

ويشارك في بطولة الفيلم النجم مصطفى خاطر وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، وهو من كتابة أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي وإنتاج شركة سينرجى.