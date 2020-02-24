باسم سمرة في أقوى هجوم على محمد رمضان: “عيل صغير”.. ويتحدّاه!

متابعة بتجـــــــــرد: بعد إهانته والتقليل من شأنه في لقاء تلفزيوني، رفض الممثل باسم سمرة الردّ بشكل مباشر على ما قاله بأنه “ماكنش في وعيه وعملها وهو ميقصدش، ولو كان في وعيه كنت ناولته بالشمال”.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر” على تصريحات رمضان غير اللائقة: “أنا مقدرش أرد عليه أنا ابن ناس ومتربي.. أنا بدعوه لفيلم 10 دقائق روائي قصير للتمثيل ببطولة مشتركة مع رمضان الموهوب، هو ده ردي بس.

وأضاف: “أنا بحب رمضان بس الشيطان سايقه كنت محتضنه وكان زي اخويا ومعرفش إيه الهبل اللي بيقوله ده. انا أقول ايه لأمي وبناتي بالهبل اللي بقولوا. ما تصحى يا ابني لنفسك. أنت بتقول نمبر وان وأنا هوريك. تعالى مناظرة وسيب الجمهور هو اللي يحكم بينا.. لكن ميطلعش على التلفزيون يقلل مني ويشتمني خاصة إذا كان عيل صغير”.

ووجه رساله إلى وسائل الاعلام والصحافيين وقال: “انا مستاء من تصرفهم، انا أخذت جائزة أحسن فيلم في (ولاد رزق) لم يحدثني أحد ويقولي مبروك وعملت فيلم تاني لم يحقق اي نجاح ولم يسألني أحد عن سبب فشله، بكلموني عشان تفاهات طب ليه ما بتركزوش معنا في أعمالنا”.