أشرف زكي يهدد بمقاضاة شقيق هيثم أحمد زكي: “جاء العزاء يعمل بزنس”!

متابعة بتجــــــــــرد: أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه الجديد “التاسعة” الذي يقدمه على التليفزيون المصري، أنه سيقاضي شقيق الفنان هيثم أحمد زكي من والدته، بعدما قام ببيع شقة كان يملكها الفنان الراحل عن والده.

وقال أشرف زكي إن الشقة كانت تحوي عدداً كبيراً من الرسائل الخاصة بالفنان الراحل أحمد زكي، والعديد من الوثائق والملابس التي تعود لشخصيات أفلامه، ولا سيما دوره بفيلم “أيام السادات”.

ووجه زكي سؤالا على الهواء لـمحامي شقيق هيثم أحمد زكي: “هل العزاء الذي أقيم لهيثم أحمد زكي أخوه هو اللي دفع ثمنه يا أستاذ بلال؟ لكن الحاجة جتلكم على الجاهز وأخذتموها، لكن إحنا مش هنسيب حق أحمد زكي”.

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وطالب نقيب الممثلين بوضع مقتنيات الفنان أحمد زكي في متحف خاص به، وأضاف: “الأستاذ بلال جه يمثل علينا إحنا بتوع التمثيل إنه حزين وياخد العزاء وفي الآخر جاء لنا علشان يعمل بزنس ولكن البزنس ده مش على حساب مصر، وأنت مكنتش عارف تطلع شهادة الوفاة”.

وشدد زكي على أن النقابة ستدخل لاستعادة وثائق ومستندات متعلقة بالفنان الراحل أحمد زكي، ولا يثق في أحد، مؤكداً أنه سيتواصل مع شقيق هيثم أحمد زكي ليطلعه على كل ما يحدث الآن.