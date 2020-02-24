دعوى قضائية لشطب محمد رمضان من النقابة.. والطيار الموقوف يرد على عرضه

متابعة بتجـــــــــــرد: أقام محامٍ دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى، حملت رقم 29369 لسنة 74 قضائية، للمطالبة بشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائياً، ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل وعدم منحه أي تصاريح لمزاولتها.
وتضمنت الدعوى أن النقابة كانت دوماً تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية، وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي تربى عليها المصريون، إلا أنه في الفترة الأخيرة ومروراً بالتطورات التي عاصرتها الدولة المصرية، ظهرت فئة من الممثلين وعلى رأسها محمد رمضان تؤدى أدواراً فنية تحرض على ارتكاب أعمال العنف والبلطجة، وتؤدى لشيوع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب المصري.
وأضافت الدعوى أن أعمال رمضان الفنية افتقدت لأبسط المعايير المهنية والفنية لتقديمها مثالاً مشوهاً وسيئاً للشباب المصري لاسيما أنه قدوة للشباب في المجتمع.
وفي سياق منفصل، ردّ الطيار المصري أشرف أبو اليسر، على العرض الذي قدمه له رمضان لحل الأزمة العالقة بينهما، مؤكداً أن “كرامته لا تسمح له أن يذهب إلى رمضان للحصول منه على راتب شهري”.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج “القاهرة الآن”، الذي تقدمه الإعلامية المصرية لميس الحديدي “هذا لا يرضي أحدا وأنا لا أجري وراء أحد والقضاء بيننا”، مشددا على أنه من العيب أن يقال إنني أبتزه وأطلب تعويضا لي ولزملائي لتوزيعه بيننا.
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