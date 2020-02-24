بعد شهور قليلة على طلاقه.. عودة عمرو سعد إلى أم أولاده

متابعة بتجــــــــــرد: بعد أقل من خمسة أشهر على إعلان الفنان عمرو سعد طلاقه من زوجته شيماء فوزي، والتي كانت أعلنت الطلاق على حسابها بـ”إنستغرام”، أعلن رابي نجل الفنان عمرو سعد أن والده ووالدته قد عادا لبعضهما، وأن ما حدث بينهما مجرد خلاف وانتهى منذ فترة طويلة.

وحرص عمرو سعد على أن يفاجئ أبناءه بعودة أمهم إليه، بعد طلاقهما الذي أعلنت عنه منذ أشهر قليلة على صفحتها عبر “إنستغرام أنها تطلقت ومستقلة من الآن، حيث كتبت: “أعلن الآن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد”.

وأقام سعد حفلاً صغيراً لأهله وأصدقائه أعلن فيه عن مفاجأة إعادة زوجته وأم أولاده لعصمته واستئناف الحياة معها.

يشار إلى أن فيلم “حملة فرعون”، هو آخر أعمال عمرو سعد، الفنية وشاركه البطولة روبي، ومحمود عبد المغني، وحمدي ‏الميرغني، ومحمد لطفي، ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، وحقق الفيلم نجاحاً في دور العرض حيث حصد إيرادات تخطت الـ30 مليون جنيه‎.‎