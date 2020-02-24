عاصي الحلاني يحيي سلسلة حفلات في كوبا

متابعة بتجــــــــرد: يستعد فارس الغناء العربي عاصي الحلاني لإحياء عدد من الحفلات في كوبا يلتقي فيها الجمهور والجاليات العربية.

وتأتي حفلات “الحلاني” في كوبا ضمن مهرجان ليالي Noches في أيام 23/24/25/26 أكتوبر المقبل، في فندق ميلا انترناشيونال فاراديرو. جمهورية كوبا هي دولة تقع في منطقة الكاريبي في مدخل خليج المكسيك، تتكون من جزيرة كوبا وجزيرة لا جوفنتود، وعدة أرخبيلات.

تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني طرح مؤخراً أغنية جديدة باللهجة العراقية بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وأغنية “بويا محمد” من توزيع وإعداد طوني سابا وماسترينغ محمد المقهور وسجّلها عاصي الحلاني في لبنان.