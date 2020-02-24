لطيفة التونسية تواصل طرح أغنيات ألبوم “أقوى واحدة”.. استمعوا إليها

متابعة بتجـــــــــرد: تواصل النجمة لطيفة التونسية طرح أغاني ألبومها الجديد “أقوى واحدة” تباعاً عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناتها في موقع “يوتيوب”.

وأطلقت لطيفة خلال الأسبوع الماضي ثلاث أغنيات جديدة من الألبوم، الأولى بعنوان “دمرت اللى مايتدمر” كلمات وألحان وتوزيع مونتى، والثانية تحمل اسم “حب بيغير ملامح” كلمات وألحان وتوزيع اسلام صبري والثالثة بعنوان “زيدى” كلمات مصطفى حسن ولحن بلال سرور وتوزيع مونتي.

وكانت لطيفة قد أصدرت من الألبوم أغنية “في الأحلام” كلمات وألحان وتوزيع إسلام صبرى، وأغنيات “قلاب” كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان مدين وتوزيع عمر عبد الفتاح و“أنا عشت عمري” كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد وتوزيع وليد شراقي و“مابكرهوش” كلمات حسام سعيد، ألحان محمود أنور وتوزيع تمام طارق، و“أقوى واحدة” كلمات عمر المصري، ألحان عمر اسماعيل وتوزيع سامر أبو طالب.

يضم ألبوم لطيفة الجديد “أقوى واحدة”، 14 أغنية، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، من أبرزهم أيمن بهجت قمر، ووليد سعد، ومدين، ومونتي، وإسلام صبري، وحسام سعيد ومحمدي.

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