مايا دياب تسرق الأنظار بإطلالة غاية في العفوية

متابعة بتجـــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية مايا دياب الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور جديدة لها، أطلّت فيها بإطلالة في غاية العفوية.

وتظهر مايا في الصور مستلقية في حوض للاستحمام ممتلئ برقائق الذرة الملونة. واختارت مايا دياب في صورها ملابس رياضية من اللون الأخضر ونسقت معها حذاء رياضي من اللون الأبيض، فيما اعتمدت تسريحة شعر بسيطة جداً.

صور مايا دياب حصدت تفاعلاً كبيراً من الجمهور ما يقرب من 100 ألف “إعجاب” – Like عبر حسابها في موقع “إنستجرام”.

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وكانت مايا دياب قد طرحت مؤخراً أغنية جديدة باللهجة اللبنانية تحمل اسم “أنا”، من كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، وأطلّت مايا في الملصق الدعائي الخاص بالأغنية في إطلالة كرتونية على طريقة “سوبر هيرو”.

كما أطلقت مايا منذ فترة قصيرة أغنية “ربع ساعة” باللهجة المصرية من كلمات أحمد الشريف، ألحان عصام كاريما وتوزيع أنور عمر.

وخاضت “دياب” تجربتها المسرحية الأولى في المملكة العربية السعودية خلال شهر كانون الأوّل/ديسمبر الماضي، بمسرحية تحمل اسم “لوكاندة الأوباش” مع النجمين حسن الرداد وماجد المصري. مسرحية “لوكاندة الأوباش” من تأليف محمد عز واحمد فوزي، وإخراج اشرف زكي وألحان حسن إش إش.