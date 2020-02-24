خاص- مسلسل “سرّ” يحقق نجاحًا ويتصدّر على ام بي سي4

دخل مسلسل “سرّ” الذي يعرض على شاشة Mbc4، بطولة بسام كوسا، داليدا خليل، باسم مغنية، وسام حنا وغيرهم، قائمة الأكثر مشاهدة على منصة شاهد متصدراً نسبة المشاهدة.

اللافت أن المسلسل دخل أيضاً قائمة الأكثر شهرة على منصة شاهد، وهذا ما يدل على التفاعل الكبير الذي يشهده “سرّ” عبر المنصات الاجتماعية خلال عرضه يومياً من الأحد حتى الخميس الساعة التاسعة بتوقيت بيروت.

“سرّ” يعالج قصة مشوّقة وغامضة في آن والتي تتشعّب وتتعقد حلقة بعد حلقة خاصة بعدما اختفى رجل الاعمال بسام كوسا في ظروف يلفها الغموض والتعقيد، حيث يتم الكشف عن خلافات داخل العائلة الواحدة وبينه وبين منافسيه، راسمة علامات استفهام كثيرة وواضعة الجميع في دائرة الإتهام ومن بينهم زوجته “تالين” التي تلعب دورها النجمة داليدا خليل التي تتألق حلقة بعد حلقة.

مسلسل “سرّ” بطولة بسام كوسا، باسم مغنية، داليدا خليل، وسام حنا، فادي ابراهيم، رواد عليو، نتاشا شوفاني، نيكول طعمة، سامي أبو حمدان، حسان مراد، رانيا سلوان، نوال كامل، طارق أنيش، جاد أبو علي، جوي الهاني، أسعد رشدان، مايكل كبابة، تانيا فخري، ليلى قمري، هشام أبو سليمان، نيكول جوي فارس وسواهم. تأليف مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات. من إنتاج “ميديا هاوس بيكتشرز”.