اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام





""الخليج 365"" من بيروت: عبّرت دموع الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة عن عمق سعادتها بلقاء والديها بفقرة "المفاجأة" في برنامج "غدا أجمل" الذي تقدمه مهيرة عبد العزيز عبر شاشة MBC. حيث فتحت عيونها لتراهما أمامها فلم تتمالك نفسها بعد فترةٍ طويلة من فراقهما.

وشرحت أنها لا تتمكن من رؤيتهما دوماً بسبب انشغالها في تصوير أعمالها الفنية بعيداً عن مكان عيشهما في استراليا، فيما علّقت على الفيديو الذي يوثِّق اللحظة عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" كاتبة بالعامية اللبنانية: "ما بتذكر شو حسيت بأول لحظة اللي شفت فيها بيّي وإمي قدامي.. كنت فعلاً بحاجتن بهالفترة من ضغط التصوير والتعب.. كانت أحلى مفاجأة من فريق البرنامج ... شكراً لكل فريق العمل في @mbc1 و ghadnajmalshow ❤#غدا_اجمل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدموع تغلب دانييلا رحمة في "غداً أجمل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.