شكرا لقرائتكم خبر عن داوود حسين: ليلة جميلة من ليالى الإسكندرية فى ضيافة أحمد فريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقضى الفنان الكويتى داوود حسين عطلته حاليا في مدينة الإسكندرية بدعوة من صديقه الفنان أحمد فريد، كما تمنى داوود حسين لأحمد فريد سنة سعيد بمناسبة عيد ميلاده اليوم.

ونشر حسين فيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليه قائلا:" ليلة جميلة من ليالي الاسكندرية كانت في ضيافة الخلوق صاحب أطيب قلب الفنان الراقي الدكتور أحمد فريد اليوم يصادف عيد ميلاده كل عام وأنت بخير يا صديقي الجميل يا رب تتحقق كل امنياتك والعمر كله يا رب ".

شارك داوود حسين فى أعمال مصرية قليلة بين الدراما والسينما، إلا أنه علق فى أذهان وقلوب المصريين بحسه الكوميدى المميز، رغم أن المصريين معروفون بالكوميديا ومن الصعب إضحاكهم، إلا أن داود حسن حقق تلك المعادلة الصعبة، واستطاع أن يرسم البسمة على وجوه المصريين.

العمل الأشهر لداوود حسين مشاركته الفنان محمد هنيدى فيلم عندليب الدقى فى دور "خان كابور" والذى كان بوابة عبوره إلى قلوب الجمهور المصرى، وتمنى حسين تكرار التجربة مع هنيدى خاصة بعد تصريحاته التى قال فيها: "إن هنيدى فنان كوميدى من الدرجة الأولى، ويتميز بذكاء شديد، ومحبوب من كل الناس، بجانب أخلاقه لديه خفة دم خارج الكاميرا مثلما هو أمام الكاميرا".

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المشاركة الثانية لداود حسين فى الأعمال المصرية فيلم "كنغر حبنا" للفنان رامز جلال، واعتبرها خطوة إضافية لرصيده السينمائى وتعاونه مع السينما المصرية، وجسد من خلاله دور رجل أعمال خليجى يعيش مع ابنه فى منزله الضخم، يستغل الحارس الشخصى غيابه فى استغلال منزله، وسط أجواء عامرة بالمغامرة والمواقف الكوميدية".

وشارك داوود حسين فى فيلم "على جنب يا اسطى" للنجم أشرف عبد الباقى، وكان سببا فى اشتراكه فى فيلم عندليب الدقى ، وكان المشهدين وعبر المشهد الذى جمع بينهما عن رؤية الشارع العربى للقومية العربية.

وفى الدراما شارك داود حسين ضيف شرف فى مسلسل "9 شارع جامعة الدول" للنجم الراحل خالد صالح، وجسد فيه دور تاجر خليجى يتعرف إلى مهندس ميكانيكا يملك شركة ملاحة بحرية ويتفقان على الشراكة فى مشروع تجارى كبير لكن لم يكتب له النجاح، وهو مسلسل كوميدى اجتماعى يحمل طابعًا سياسيًا قوميًا.

داود حسين ممثل كويتى ولد فى 5 نوفمبر 1958 وكان يجيد خلال فترة دراسته بالمدرسة تقليد المدرسين، لذلك انضم بعد ذلك لفرقة "مسرح السور" وبدأ بالمشاركة بأعمالها المسرحية، ثم التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وأثناء دراسته انتقل من إلى "فرقة المسرح الكويتى" وحصل على أول دور تلفزيونى عام 1977 فى مسلسل "المصير"، كما أدى أول مسرحية بعنوان "وصية المرحوم" فى العام ذاته .

وللفنان حسين عدد كبير من الأعمال التلفزيونية والمسرحية تقدر بـ 50 مسلسلا و47 عملا مسرحيا و7 أفلام، لم تقتصر قدرات حسين داود على على الشاشة والمسرح بل شارك بدبلجة عدد من أعمال الرسوم المتحركة .