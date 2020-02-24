شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى تداعب زوجها بصورة.. وتعلق: "الراجل الحنين رزق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطلالة شتوية تبدو عليها ملامح برودة الجو وتمسك في يدها شمسية بسبب أجواء الطقس والتى توحي بسقوط الأمطار، ظهرت الفنانة رانيا فريد شوقي مع زوجها تامر الصراف في صورة رومانسية.

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي على حسابها بانستجرام اليوم الاثنين، صورتها مع زوجها وداعبته قائلة: " الراجل الحنين رزق ربنا يخليك ليا.. زوجي تامر الصراف".



رانيا فريد شوقى مع زوجها

وكانت قد كشفت الفنانة رانيا فريد شوقى، تعطل الطائرة التى كان من المقرر يستقلها عدد من الفنانين من ضمنهم إلهام شاهين و ليلى علوى قبل إقلاعها من العاصمة الفرنسية باريس، بعد مشاركتهم ضمن فعاليات مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية.

Advertisements



رانيا فريد شوقى وزوجها

ونشرت الفنانة رانيا فريد شوقى، "فيديو" من خلال حسابها بموقع انستجرام، قائلة: "الطيارة حصل فيها عطل وشركة الطيران ألغت الرحلة ونقلونا على فندق في المطار الحمدلله على كل شىء بكرة بقى نعرف هنسافر امتى".

وتسلمت الفنانة رانيا فريد شوقى درع تكريم والدها ملك الترسو بحفل افتتاح أيام القاهرة للدراما العربية بباريس، حيث تحمل دورة هذا المهرجان والتي تعد الأولى عنوان "مئوية فريد شوقى"، بحضور نخبة كبير من نجوم الفن والإعلام المصريين، وسلمها درع التكريم النجمة إلهام شاهين وبجانبها السيناريست مدحت العدل، والدكتورة عبلة الأسود رئيس أيام القاهرة للدراما العربية، وتم تكريم النجمة الكبيرة يسرا خلال حفل افتتاح فعاليات أيام القاهرة للدراما العربية بباريس، بالعاصمة الفرنسية، وذلك من قبل وزير الثقافة الفرنسى الأسبق جاك ليون ومدير معهد العالم العربى، والمقام فيه حفل افتتاح أيام القاهرة للدراما العربية.

وكان افتتحت فعاليات أيام القاهرة للدراما العربية بباريس برئاسة الدكتور عبلة الأسود رئيس المهرجان ومؤسسه، وبحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام المصريين ومجموعة من صناع الدراما المصرية والعربية، الذين حرصوا على المشاركة في الفعاليات.