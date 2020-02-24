شكرا لقرائتكم خبر عن دانا حمدان .. دكتوراه مع مرتبة الشرف فى فيديوهات الـ تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا شك أن الممثلة دانا حمدان، شقيقة الفنانتين ميس حمدان وميس سليم، موهبة تمثيلية جيدة، أثبتت نفسها في الأعمال التي شاركت فيها والتي لا تتعدى الـ 13 عملا فنيا، ولكنها في كافة الأعمال التي قدمتها، مهما كان مساحة الأدوار، كانت تجيد، وتنال إشادة الجمهور.

ويبدو أن دانا حمدان، لم تصبح "نجمة" في السينما والدراما حتى الآن، ولكنها أصبحت "نجمة" فيديوهات تطبيق "تيك توك"، فهى من أكثر النجمات نشاطا وفاعلية على تطبيق الفيديوهات الأشهر تيك توك، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

@danahamdan7 ????????????????#دانا_حمدان♬ تابعونب ع الانستاheba.essam.10 - hebaessam

تمتلك دانا قدرة مميزة على تقمص شخصيات، وتركيب حركة شفاها على المقاطع التي تستعين بها من أفلام ومسلسلات قديمة، وكلاسيكية، بل أنها تبدع أيضا في الاستعانة بملابس قريبة الشبه بملابس الشخصية التي تقلدها، وهو ما ظهر مع مقطعها الذى قلدت فيه محمد هنيدى في فيلم "جاءنا البيان التالى"، والذى قام بشخصية فتاة ليل.

@danahamdan7 #دانا_حمدان #العواف #قديم♬ son original - linam.seffar

وأيضا ظهر ذلك بوضوح في مشهد من أحد أفلام إسماعيل ياسين.

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@danahamdan7 #دانا_حمدان#زقازيق ????????????????♬ original sound - danahamdan7

وفى أحد الفيديوهات، جسدت شخصية دنيا سمير غانم في مسلسل "الكبير اوى"، مع النجم احمد مكى، وارتدت فيه نفس ملابس "هدية"، الشخصية التي قدمتها دنيا سمير غانم في المسلسل الكوميدى، بخلاف بعض الفيديوهات التي قدمتها مع شقيقاتها مى سليم، وميس حمدان، وتحظى هذه الفيديوهات بعدد كبير من المشاهدات.

@danahamdan7 دانا_حمدان♬ Original Sound - Unknown

كذلك نشرت دانا حمدان عبر حسابها على انستجرام، فيدو تغنى فيه "لا يا بهيرة"، لفريق "طاخ" المكون من يسرا الجندى وعز شهوان، وتحظى هذه الفيديوهات جميعا بنسب مشاهدة كبيرة.