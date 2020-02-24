شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة عن احتفال فريق عمل "دهب عير" بعيد ميلادها: "أجمل لحظات حياتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة حلا شيحة، بعيد ميلادها وسط فريق عمل مسلسل دهب عيرة والمقرر عرضه رمضان ٢٠٢٠.

ونشرت حلا شيحة، صور الاحتفال عبر حسابها على انستجرام اليوم الاثنين، وعلقت: "عيد ميلادي كان من أجمل اللحظات في حياتي وسط فريق عمل مسلسل دهب عيرة رمضان ٢٠٢٠، بعد التصوير باحتفال بسيط ليا.. بجد فرحت من قلبي و بشكرهم، و يارب تبقي سنة جميلة علينا كلنا.. متفائلة جدا جدا السنة دي كلها خير".

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حلا شيحة تحتفل بعيد ميلادها

وفاجئ فريق عمل مسلسل "دهب عيرة"، أثناء تصوير المشاهد المتبقية، النجمة حلا شيحة بتورتة للاحتفال بعيد ميلادها، وأعربت حلا عن سعادتها الكبيرة قائلة: "كان من أجمل اللحظات في حياتى وسط فريق عمل مسلسل دهب عيرة، بجد فرحت من قلبى وبشكرهم على المفاجأة ويارب تكون سنة جميلة علينا كلنا".



حلا شيحة تحتفل بعيد ميلادها



عيد ميلاد حلا شيحة

وتجسد الفنانة حلا شيحة دور شقيقة النجمة يسرا ضمن أحداث مسلسل "دهب عيرة" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، وانطلق تصويره السبت الماضي في الديكور الخاص بالعمل، حيث يسجل العمل اللقاء الأول بين حلا شيحة ويسرا فى الدراما التليفزيونية، والعمل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، والعمل إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.

وفى سياق آخر تنشغل حلا شيحة حالياً بتصوير مشاهدها فى فيلم "مش أنا" مع النجم تامر حسنى، حيث انتهت من نصف مشاهدها فى العمل بالمملكة العربية السعودية والذى تجسد فيه رسامة خفيفة الظل تقابل بطل الفيلم تامر حسنى ويحدث بينهما العديد من المواقف، ويشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، سوسن بدر، وأسماء سليمان وياسمين البشبيشى وعدد من ضيوف الشرف، قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويراهن تامر حسنى على المخرجة سارة وفيق.