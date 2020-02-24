شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تمتلك مصنعا للملابس فى مسلسلها الجديد "دهب عيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة يسرا تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "دهب عيرة" الذى انطلق يوم السبت 15 من شهر فبراير الجارى، حيث صورت أول يوم وسافرت بعدها إلى باريس للمشاركة في مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، الذى أقيم فى العاصمة الفرنسية باريس، بحضور 50 شخصية من أبرز نجوم وصناع الدراما المصرية والعربية، حيث تم تكريمها في ختام المهرجان بلقب سفيرة الدراما العربية.

وتجسد يسرا في مسلسلها "دهب عيرة" شخصية "عهد" التي تمتلك مصنع ملابس، وتنشغل دائماً بحل مشاكل أخواتها فى العمل وتهمل ابنها "هشام" الذى يجسد دوره الفنان الشاب خالد أنور، وهو شاب جامعى حتى يلجأ لتعاطي المخدرات ويصبح مدمنا، وتتطور الأحداث بين يسرا وعائلتها في اطار اجتماعى مشوق.



يسرا

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مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك فى بطولته إلى جانب يسرا كلا من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.

وتعود يسرا بـ "دهب عيرة" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.