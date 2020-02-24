شكرا لقرائتكم خبر عن راندا البحيرى تقدم الأكشن في فيلم "باركود 615" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة راندا البحيرى من تصوير عدد كبير من مشاهدها ضمن احداث فيلم "باركود 615" حيث تقدم من خلاله دور أكشن لم تقدمه قبل ذلك في اعمالها الفنية خاصة أن الفيلم يتضمن بعض الأحداث الغامضة، وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين الفنان محمد عز وطارق صبرى.

الفيلم من بطولة يشارك فى بطولته كل من راندا البحيرى ومحمد عز وطارق صبرى وسامية طرابلسى وأحمد عزمى وهاجر الشرنوبى وإبرام سمير وأحمد إمام، وقصة وحوار أحمد أنور ومحمود جامايكا وأحمد شفيق، وسيناريو وإخراج مينا سويحة.





من ناحية أخرى تشارك الفنانة راندا البحيرى فى أحداث فيلم "خان تيولا" مع الفنان نضال الشافعى ووفاء عامر ومحمود البزاوى وآخرين، وانتهت من تصوير عدد من مشاهدها ضمن العمل الذى تقدم فيه دورا مختلفا عليها تماما عن أدوارها السابقة.

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وتنتظر راندا البحيرى طرح فيلم "أسوار عالية" المقرر طرحه قريبا فى دور العرض السينمائى، وتجسد من خلاله فتاة لديها طموحات وأحلام كبيرة تحاول الوصول إليها وهو الدور الذى يقدمها بشكل مختلف وتعتبره خطوة مهمة فى مشوارها الفنى كما أكدت فى تصريحات خاصة سابقا ويشارك فى بطولة العمل الفنانة رانيا يوسف وأحمد العوضى وانتصار وندى بهجت ومحمد عطية، تأليف أمل عفيفى، ومدير التصوير حازم العتر، وإخراج هشام العيسوى، وتدور أحداثه فى إطار عالم المخدرات.





ويعرض لها حاليا مسلسل "الأخ الكبير" وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى ودرامى حول قصة شاب فقير يعيش فى حى شعبى ببولاق ابو العلا ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث.

"الأخ الكبير" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد آخر من الفنانين.