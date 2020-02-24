تراند اليوم : أحدثت ضجة.. فاشينيستا سعودية شهيرة بـ"الروب" مع صديقها على السرير



أثارت الفاشينيستا السعودية الشهيرة ريم الصانع، موجة من الجدل والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في صورة مع صديقها وهما يرتديان "الروب" في غرفة النوم لظهور السرير معهما في الصورة.

ونشرت "الصانع" الصورة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة :" سأشتاق لك يا توأم روحي"، وهو ما أحدث ضجة وغضب ضدها، خاصة أن ما فعلته يتنافى مع العادات والتقاليد في المملكة والمجتمع الشرقي.

وبعد تزايد حدة الهدوم عليها، خرجت عن صمتها لتكشف أن الصورة التي جمعتها بصديقها، الذي يدعى عبدالله، كانت في غرفة المعيشة وليس النوم.

وكتبت قائلة :« في البداية نحن الإثنين كنا نرتدي ملابسنا كاملة أسفل الأرواب، وثانيا التقطنا الصورة داخل غرفة المعيشة وليس غرفة النوم، وثالثا هو صديقي وارتدينا الأرواب فقط من أجل التقاط الصورة».

لكن ما كتبته أعاد الهجوم عليها، حيث اعتبر النشطاء أن ما فعلته جرأة زائدة ولا تصح، متسائلين عن الهدف من الصورة بظهورها مع صديقها في وضع وكأنه زوجها.







