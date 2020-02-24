تراند اليوم : هجوم على أخو هيثم أحمد زكي بعد تصرفه الأخير .. ونقيب الفنانين يرفع دعوى ضده

عاد اسم "رامي عز الدين" - الأخ غير الشقيق للفنان هيثم أحمد زكي - للتردد من جديد بعد أسابيع من وفاة "هيثم" المؤلمة ، لكن هذه المرة بطريقة مختلفة.

وقال نقيب الفنان المصريين أشرف زكي إن رامي عز الدين باع شقة ورثها عن أخيه"هيثم" ، مؤكدًا أن تلك الشقة كانت تخص في الأساس الفنان الراحل أحمد زكي.

وقال أشرف زكي خلال مداخلة مع برنامج التاسعة مع الإعلامى وائل الإبراشى أن

الشقة كانت تحوى عدد كبير من الرسائل الخاصة بالفنان الأسمر، والعديد من

الوثائق والملابس التى تعود لشخصيات أفلامه، ولا سيما دوره بـفيلم أيام

السادات.