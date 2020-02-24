تراند اليوم : الفيديو الكامل لاعتداء باسم سمرة على محمد رمضان يكشف مفاجأة



تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو الكامل لواقعة اعتداء الفنان المصري باسم سمرة على مواطنه الفنان محمد رمضان، أثناء حضورهما أحد الأفراح الشعبية.

ويكشف الفيديو الذي تداوله البعض على مواقع التغريدات القصيرة "تويتر"، والذي يوضح بداية الواقعة ونهايتها، أن الفنان محمد رمضان هو من بدأ باستفزاز باسم سمرة وغلق الطريق أمام بعد أن نظر خلفه وشاهده قادمًا للمرور من المكان الذي يقف عليه على المسرح، فاتخذ "رمضان" وضعية الاستعداد وإغلاق الطريق أمامه بجسده فما كان من باسم سمرة إلا أن دفعه بيده، وهو الأمر الذي جعل حارسه الشخصي منفعلًا وكاد أن يرد على "سمرة".

وكان "رمضان" قال تعليقا على الفيدي خلال ظهوره أول أمس في لقاء على التليفزيون المصري: باسم سمرة مكانش في وعيه .. ولو كان في وعيه كنت رديت بإيدي الشمال.

و رد "باسم سمرة" على الفيديو قائلا: أنا ابن ناس ومحترم ومش عايز أرد على حاجة زي دي لكن ردي إني بدعو محمد رمضان لمباراة تمثيلية مدتها 10 دقايق ونشوف مين أحسن.

وأضاف: مينفعش واحد يشتمني على التلفزيون وبخاصة لما يبقى عيل صغير .. أنا بحب محمد رمضان بس هو الشيطان سايقه ومعرفش ايه الهبل اللي هو بيقوله دا .. أنا ممكن أوريه وبقوله اصحى لنفسك يابني".

جدع يا باسم يا سمره والله pic.twitter.com/wpVWx61qvy — Nabil (@aNabbil) February 20, 2020

— Nabil (@aNabbil)