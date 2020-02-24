لهذا السبب بكت دانييلا رحمة في "غداً أجمل"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن كان موقع "الفن" كشف بالأمس حصرياً كواليس بكاء الممثلة اللبنانية ​دانييلا رحمة​ خلال إستضافتها في برنامج "غداً أجمل" مع الإعلامية السعودية ​مهيرة عبد العزيز​، تبيّن أن رحمة لم تستطع تمالك دموعها وفرحتها بعد أن فاجأتها عبد العزيز وفريق عمل البرنامج بوالديها اللذين لم تراهما منذ فترة وهما يعيشان في أستراليا.

ونشرت رحمة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للحظة لقائها بوالديها، إذ كانت المفاجأة الأولى مع والدها، وبعدها مع والدتها، وكان واضحاً التأثر الشديد عليها.

وعلّقت بالقول:"ما بتذكر شو حسيت بأول لحظة اللي شفت فيها بيّي وإمي قدامي.. كنت فعلاً بحاجتن بهالفترة من ضغط التصوير والتعب.. كانت أحلى مفاجأة من فريق البرنامج ... شكراً لكل فريق العمل في".

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