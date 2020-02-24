هل يعتزل محمد رمضان الغناء؟

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري ​محمد رمضان​ أنه لن يغني بعد الان في مصر، وذلك رداً على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي "المهرجانات"، من الغناء وإقامة الحفلات.

وقال رمضان في مقابلة مع التلفزيون المصري: "أنا أغنَى نجم في مصر حتى في الغناء.. وصاحب أغلى حفلة في الوطن العربي".

وأضاف: "لست مطرب مهرجانات، الجمهور اللي فرض عليَّ أكون مغنياً لما لقيت التفاعل الكبير من أغاني الإعلانات اللي عملتها".

وأكد رمضان أنه سيحترم "نقابة الموسيقيين، ولن يقيم أي حفلات في مصر"، لافتاً في الوقت نفسه، إلى أنه سيظل يغني بحفلات في الدول العربية وبقية أنحاء العالم.

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