ميرنا وليد - بيروت - بعد أيام على الضجة الكبيرة التي أثارتها ​مديحة الحمداني​، بظهورها في مقطع فيديو كشفت فيه الكثير من الأسرار عن علاقتها بالممثل السوري ​قصي خولي​، ولاسيما زواجهما وعلاقة خولي بإبنهما، خرج الأخير عن صمته ليردّ على كلام الحمداني هذا.

وقال خولي:" ردي هو أن هذه السيدة هي زوجتي وأم ابني ولها كل الاحترام والتقدير".

وأضاف في تصريحه لمجلة "زهرة الخليج":" ولكن لن أخوض في وسائل الإعلام بقضايا شخصية وخاصة''.

وكانت كشفت الفنانة التونسية الشعبية أمال علام التي حلّت ضيفة على برنامج "فكرة سامي الفهري"، أن خولي هو زوج ابنتها، وأنها جدة طفله.

وأتى ظهور أمال على الشاشة بعد انتشار فيديو ابنتها مديحة الحمداني التي قالت إنها زوجة قصي ووالدة ابنه واتهمته بإهمالها وطفلها، مشيرة الى انه ممثل في الواقع وانه يدعي الابوة الصالحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصي خولي يخرج عن صمته وهذا ما كشفه عن زواجه وإبنه من مديحة الحمداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.